Экс-премьера Малайзии допрашивали более шести часов по делу о коррупции

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Находящийся под следствием по ряду дел о коррупции в государственном инвестиционном фонде 1MDB экс-премьер Малайзии Наджиб Разак сегодня был снова вызван для дачи показаний в национальную Антикоррупционную комиссию Малайзии и провел на допросе более 6 часов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что экс-премьер был арестован дважды и обвинен в общей сложности в 25 эпизодах злоупотребления доверием и отмывания денег. В связи с делом фонда 1MDB Антикоррупционная комиссия Малайзии расследует более 40 различных эпизодов злоупотреблений и хищений, в которых может фигурировать экс-премьер.