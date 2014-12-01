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    Экс-премьер Польши Дональд Туск вступает в должность председателя Европейского Совета

    Дональд Туск сменил на посту председателя Европейского Совета экс-премьера Бельгии Хермана ван Ромпея

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ C 1 декабря экс-премьер Польши Дональд Туск сменил на посту председателя Европейского Совета экс-премьера Бельгии Хермана ван Ромпея.

    Дональд Туск был избран председателем Евросовета 30 августа и вступает в должность с сегодняшнего дня. Он  станет вторым постоянным главой Европейского совета - института ЕС, объединяющего лидеров государств и правительств стран-членов и принимающего наиболее важные стратегические решения. 

    Ван Ромпей вступил в эту должность в конце 2009 года сразу после того, как она была создана Лиссабонским договором, а в марте 2012 года был переизбран на следующие 2,5 года. Экс-премьер Бельгии заявил, что завершает свою политическую карьеру и намерен заняться преподаванием. 

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