Экс-премьер Польши Дональд Туск вступает в должность председателя Европейского Совета

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ C 1 декабря экс-премьер Польши Дональд Туск сменил на посту председателя Европейского Совета экс-премьера Бельгии Хермана ван Ромпея.

Дональд Туск был избран председателем Евросовета 30 августа и вступает в должность с сегодняшнего дня. Он станет вторым постоянным главой Европейского совета - института ЕС, объединяющего лидеров государств и правительств стран-членов и принимающего наиболее важные стратегические решения.

Ван Ромпей вступил в эту должность в конце 2009 года сразу после того, как она была создана Лиссабонским договором, а в марте 2012 года был переизбран на следующие 2,5 года. Экс-премьер Бельгии заявил, что завершает свою политическую карьеру и намерен заняться преподаванием.