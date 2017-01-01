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    Экс-премьер Португалии вступил в должность генсека ООН

    Гутерриш заявил, что приоритетом для него является обеспечение мира и предотвращение вооруженных конфликтов

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Экс-премьер Португалии Антониу Гутерриш первого января 2017 года официально вступил в должность Генерального секретаря ООН.

    Как передает Report, в ходе своего первого выступления в качестве главы организации Гутерриш заявил, что приоритетом для него является обеспечение мира и предотвращение вооруженных конфликтов.

    Антониу Гутерриш был избран на этот пост сроком на пять лет: ему предстоит возглавлять ООН до 31 декабря 2021 года. Его предшественник на посту генсека ООН, южнокорейский дипломат Пан Ги Мун занимал эту должность 10 лет. 

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