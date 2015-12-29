​Экс-премьер Израиля Ольмерт приговорен к полутора годам тюрьмы

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Верховный суд Израиля вынес окончательный приговор бывшему премьер-министру страны Эхуду Ольмерту, обвиняемому по громкому коррупционному делу, cообщает Report.

В 2014 году окружной суд Тель-Авива приговорил Ольмерта к шести годам тюрьмы и штрафу в размере одного миллиона шекелей (около 280 тыс. долларов) за получение крупной взятки в бытность мэром Иерусалима.

Суд высшей инстанции существенно смягчил приговор - экс-премьер проведёт в тюрьме 18 месяцев.

Эхуд Ольмерт подал в отставку в 2008 году после того как ему были предъявлены обвинения по ряду коррупционных дел, но оставался исполняющим обязанности премьера до 2009 года.

Он стал первым в истории Израиля премьер-министром, который был вынужден покинуть свой пост в связи с начатым против него уголовным расследованием.