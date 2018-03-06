Экс-премьер Италии Маттео Ренци решил оставить пост главы Демпартии Италии

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Секретарь левоцентристской Демократической партии (ДП), экс-премьер Италии Маттео Ренци подтвердил, что решил уйти в отставку с поста главы партии после поражения на парламентских выборах.

Как предает Report, сообщения об уходе Ренци с поста руководителя правившей до вчерашнего дня партии появились в понедельник.

"Мне кажется мы все поняли, что речь идет о чистом поражении, Демократической партии необходима новая страница. Очевидно, что после этого я должен покинуть руководство партией, я уже обратился к президенту ДП Маттео Орфини с тем, чтобы он созвал национальную ассамблею для выборов нового секретаря",- сказал Ренци.

Сам Ренци намерен сосредоточиться на работе сенатором, которым он был избран на участке в родной Флоренции.

Левоцентристская коалиция незадолго до завершения подсчета бюллетеней получает около 23%, ведущая в ней Демократическая партия набирает 19% голосов.



