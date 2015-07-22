Экс-премьер Египта приговорен к пяти годам тюрьмы

Как передает Report, об этом сообщил местный информационный портал.

Назиф обвинен в использовании служебного положения для присвоения крупной суммы. Ему предстоит выплатить штраф и вернуть в казну незаконно присвоенные деньги (около 14 млн. долларов).

Экс-премьер был арестован в числе первых высокопоставленных чиновников эпохи президента Хосни Мубарака после своей отставки на волне "революции 25 января". В феврале текущего года он был освобожден судом вместе с экс-главой МВД Хабибом аль-Адли. Обвинения в коррупции с них были сняты.