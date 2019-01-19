Экс-премьер Афганистана примет участие в президентских выборах

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Афганистана, лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматияр выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах 2019 года, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Президентские выборы в Афганистане назначены на 20 июля 2019 года. Согласно графику Независимой избирательной комиссии, процесс регистрации кандидатов завершится 20 января.

Г.Хекматияр заявил, что баллотируется в президенты как независимый кандидат и не выступает за "формирование альянсов". Он добавил, что "правительство является причиной продолжающейся войны" в стране, поэтому "система должна измениться", но мирным путем.

Г.Хекматияр стал десятым зарегистрировавшимся кандидатом. Среди тех, кто уже вступил в президентскую гонку, лидер партии "Национальный конгресс Афганистана" Латиф Педрам, бывший активист Народно-демократической партии Афганистана Мохаммад Хаким Торсун, бывший министр иностранных дел Залмай Расул, бывший министр внутренних дел Нур Уль Хак Улюми, бывший советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар и глава Фонда Масуда Ахмад Вали Масуд.