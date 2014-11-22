Экс-премьер Португалии задержан за уклонение от налогов

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Португальские правоохранительные органы задержали бывшего премьер-министра страны Жозе Сократеша. Политик подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает издание Diario de Noticias со ссылкой на источники в прокуратуре страны, Сократеш был задержан в аэропорту Лиссабона в 22:15 по местному времени по прилету из Парижа. Ночь ему придется провести за решеткой, а в субботу суд должен применить к бывшему премьеру меру пресечения.

Утверждается, что Сократеш является одним из четырех обвиняемых в деле о сокрытии налогов высшими португальскими чиновниками. Имена остальных подозреваемых пока не раскрываются.

В расследовании громкого дела участвуют сотрудники Генеральной прокуратуры, МВД Португалии, таможенная и налоговая службы страны.

Жозе Сократеш возглавлял правительство Португалии в 2005-2011 годах, будучи руководителем Социалистической партии страны. При нем в стране были проведены административная и образовательная реформы. Также при Сократеше были усилены органы внутренних дел, разрешены аборты и однополые браки.

За время работы в правительстве Сократеш не раз обвинялся оппозицией в коррупции, однако ни разу он не был привлечен к ответственности, сообщает Report со ссылкой на РБК.