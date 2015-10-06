Экс-председатель Генассамблеи ООН задержан за взятку

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Шесть человек, среди которых бывший постоянный представитель карибского государства Антигуа и Барбуда в ООН Джон Аше, исполнявший обязанности председателя 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвиняются американцами в получении крупной взятки.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, Аше был арестован во вторник.

Этот дипломат, по версии американских правоохранительных органов, принял более полумиллиона долларов в виде взяток от китайского магната недвижимости и других бизнесменов в обмен на помощь в получении выгодных инвестиций и государственных контрактов.

В обмен на деньги, свидетельствуют федеральные прокуроры, Аше использовал свое положение постпреда Антигуа и Барбуда в ООН и временного председателя Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы внести в эту международную организацию документ в поддержку проекта недвижимости, который разрабатывал китайский миллиардер Лап Сенг. Преступная схема действовала в течение почти трех лет, с 2011 по 2014 годы.

Обвинение предъявлено также другому дипломату, Френсису Лоренсо из Доминиканской Республики, а также еще двоим лицам, связанным с Лап Сенгом. Оба - натурализованные граждане США, проживающие в Китае.