Экс-председатель Генассамблеи ООН обвинен в коррупции

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Большое жюри присяжных в Нью-Йорке предъявило бывшему председателю Генеральной ассамблеи ООН, полномочному представителю Антигуа и Барбуда при организации Джону Эшу обвинения в получении взятки в размере 1,3 млн. долларов, отмечает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Те же обвинения предъявлены девелоперу-миллиардеру из Макао Ын Лап Сэну и трем другим предпринимателям, которые, как утверждает сторона обвинения, получили эту взятку.

Согласно данным прокуратуры, Эш принял подношения от группы китайских бизнесменов в награду за лоббирование их интересов.

61-летний дипломат исполнял обязанности председателя Генассамблеи ООН с сентября 2013 по сентябрь 2014 года.

Обвинение утверждает, что Эш тратил полученную мзду на роскошный отпуск, дизайнерскую одежду и часы Rolex.

В случае признания его виновным арестованному в начале октября Эшу грозит до 6 лет лишения свободы.

Вместе с ним к суду привлечены 48-летний Франсис Лорензо, заместитель делегата Доминиканской Республики в ООН, 27-летний Джеф Инь, 57-летняя Шивэй Янь и 52-летняя Хейди Хун Пао.