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Экс-председатель ЕК: Евросоюзу было бы полезно право вето в СБ ООН

Экс-председатель ЕК: Евросоюзу было бы полезно право вето в СБ ООН Евросоюзу для усиления влияния в мире было бы полезно получить от Франции доступ к ядерному арсеналу и к имеющемуся у Парижа праву вето в СБ ООН.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 14:49
Экс-председатель ЕК: Евросоюзу было бы полезно право вето в СБ ООН

Евросоюзу для усиления влияния в мире было бы полезно получить от Франции доступ к ядерному арсеналу и к имеющемуся у Парижа праву вето в СБ ООН.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил на Веронском евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме бывший председатель Еврокомиссии Романо Проди.

По его мнению, Евросоюзу сложно играть заметную роль в мире, так как две ведущие страны испытают сложности: Германия - экономические, а Франция - политические.

"Без таких лидеров, которым бы помогали Италия, Испания, Польша, трудно иметь общеевропейскую внешнюю политику", - сказал он.

Проди считает, что решить проблему лидерства, сделав ставку не на Париж и Берлин, а на относительно новых членов ЕС, нереально.

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