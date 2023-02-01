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Экс-постпред США при ООН планирует участвовать в выборах президента в 2024 году

Экс-постпред США при ООН планирует участвовать в выборах президента в 2024 году Бывшая постоянный представитель США при ООН (2017-2018 годы) Никки Хейли планирует объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента США 2024 года от Республиканской партии.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 08:57
Экс-постпред США при ООН планирует участвовать в выборах президента в 2024 году

Бывшая постоянный представитель США при ООН (2017-2018 годы) Никки Хейли планирует объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента США 2024 года от Республиканской партии.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания СNN со ссылкой на источники.

Хейли, которая с 2011 по 2017 год являлась губернатором штата Южная Каролина, как ожидается, объявит о вступлении в предвыборную гонку на мероприятии 15 февраля в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Таким образом, как отмечает СNN, Хейли может стать первым политиком, который составит конкуренцию за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах экс-президенту США Дональду Трампу.

Экс-постпред США при ООН в администрации Трампа давала понять, что рассматривает возможность добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от республиканцев. Не исключено, что в ближайшие дни она опубликует видеоролик, в котором выскажется относительно своих планов, отмечает СNN.

15 ноября 2022 года Трамп заявил, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства. Действующий же президент США Джо Байден сообщил о планах бороться за переизбрание еще 9 ноября, однако предупредил, что окончательное решение примет только в начале 2023 года.

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