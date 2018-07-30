Экс-посол США в России: Российские санкции погубили мою научную карьеру

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Бывший посол США в России Майкл Макфол признал, что из-за попадания в санкционные списки РФ его научной карьере пришел конец.

Как сообщает Report, об этом он заявил об этом в интервью телеканалу MSNBC.

Он напомнил, что на протяжении уже почти 30 лет занимается научной деятельностью и является профессором.

"Почти все мои исследования касались России. Я не могу больше проводить исследований в РФ. Я в настоящий момент нахожусь в санкционном списке, но даже если меня бы оттуда исключили, я никогда не смогу поехать в Россию", — сказал М.Макфол.

Экс-посол также выступил с утверждением, что он находится в определенном "списке врагов" высшего российского руководства.