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    Экс-посол США в России: Российские санкции погубили мою научную карьеру

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Бывший посол США в России Майкл Макфол признал, что из-за попадания в санкционные списки РФ его научной карьере пришел конец.

    Как сообщает Report, об этом он заявил об этом в интервью телеканалу MSNBC.

    Он напомнил, что на протяжении уже почти 30 лет занимается научной деятельностью и является профессором. 

    "Почти все мои исследования касались России. Я не могу больше проводить исследований в РФ. Я в настоящий момент нахожусь в санкционном списке, но даже если меня бы оттуда исключили, я никогда не смогу поехать в Россию", — сказал М.Макфол.

    Экс-посол также выступил с утверждением, что он находится в определенном "списке врагов" высшего российского руководства. 

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