Экс-посол Швеции в России возглавила дипмиссию в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял верительные грамоты от нового посла Швеции в Анкаре Малены Мард, которая до этого возглавляла миссию в Москве.
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"Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял посла Швеции Малену Мард в президентском комплексе. Посол Мард вручила верительные грамоты", - говорится в сообщении администрации.
В 2019-2023 годах Мард руководила посольством Швеции в Москве, а до этого в 1995-1998 годах работала в генконсульстве Швеции в Санкт-Петербурге. С 2013 по 2017 года возглавляла представительство ЕС в Азербайджане.