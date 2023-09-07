Экс-посол Швеции в России возглавила дипмиссию в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял верительные грамоты от нового посла Швеции в Анкаре Малены Мард, которая до этого возглавляла миссию в Москве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял верительные грамоты от нового посла Швеции в Анкаре Малены Мард, которая до этого возглавляла миссию в Москве.

Как передает Report , об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял посла Швеции Малену Мард в президентском комплексе. Посол Мард вручила верительные грамоты", - говорится в сообщении администрации.

В 2019-2023 годах Мард руководила посольством Швеции в Москве, а до этого в 1995-1998 годах работала в генконсульстве Швеции в Санкт-Петербурге. С 2013 по 2017 года возглавляла представительство ЕС в Азербайджане.