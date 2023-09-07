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Экс-посол Швеции в России возглавила дипмиссию в Турции

Экс-посол Швеции в России возглавила дипмиссию в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял верительные грамоты от нового посла Швеции в Анкаре Малены Мард, которая до этого возглавляла миссию в Москве.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 18:47
Экс-посол Швеции в России возглавила дипмиссию в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял верительные грамоты от нового посла Швеции в Анкаре Малены Мард, которая до этого возглавляла миссию в Москве.

Как передает Report, об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял посла Швеции Малену Мард в президентском комплексе. Посол Мард вручила верительные грамоты", - говорится в сообщении администрации.

В 2019-2023 годах Мард руководила посольством Швеции в Москве, а до этого в 1995-1998 годах работала в генконсульстве Швеции в Санкт-Петербурге. С 2013 по 2017 года возглавляла представительство ЕС в Азербайджане.

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