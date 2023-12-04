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Экс-посла США в Боливии задержали по обвинению в работе на власти Кубы

Экс-посла США в Боливии задержали по обвинению в работе на власти Кубы ФБР задержало экс-посла США Мануэля Рочу в Боливии по обвинению в тайной работе на кубинское правительство.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 07:48
Экс-посла США в Боливии задержали по обвинению в работе на власти Кубы

ФБР задержало экс-посла США Мануэля Рочу в Боливии по обвинению в тайной работе на кубинское правительство.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По их информации, 73-летнего Мануэля Рочу задержали в Майами (штат Флорида) в результате длительного контрразведывательного расследования ФБР. Как пояснил один из источников издания, Роча обвиняется в продвижении интересов правительства Кубы. Ожидается, что больше информации появится, когда состоится судебное заседание.

Роча занимался дипломатической деятельностью на протяжении 25 лет, представлял интересы США в Аргентине, на Кубе, в Гондурасе, Доминиканской Республике, Мексике. С 2000 по 2002 годы он занимал должность посла в Боливии. Он также работал экспертом по Латинской Америке в Совете национальной безопасности Белого дома.

Как пишет AP, Роча "напрямую вмешался в президентские выборы 2002 года" в Боливии, заявив, что США прекратят помогать этой стране в случае прихода к власти Эво Моралеса. Моралес проиграл на выборах 2002 года, но победил в 2005 году.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Boliviyadakı keçmiş səfiri Kuba hakimiyyətinə işləmək ittihamı ilə saxlanılıb

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