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Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку

Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля приговорен к трем годам тюрьмы, два из них условно, по делу о применении силы на манифестации в мае 2018 года.
Другие страны
5 ноября 2021 г. 19:20
Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку

Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля приговорен к трем годам тюрьмы, два из них условно, по делу о применении силы на манифестации в мае 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Широкий общественный резонанс дело Беналля приобрело в середине июля 2018 года после публикации во французских СМИ видео, на котором Беналля в ходе манифестации 1 мая в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется. Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.

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