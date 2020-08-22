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Экс-помощник Трампа назвал свой арест в США политической заказухой

Экс-помощник Трампа назвал свой арест в США политической заказухой Бывший помощник президента США Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и хищении средств, назвал свой арест политическим заказным преступлением.
Другие страны
22 августа 2020 г. 06:57
Экс-помощник Трампа назвал свой арест в США политической заказухой
Стивен Бэннон

Бывший помощник президента США Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и хищении средств, назвал свой арест политическим заказным преступлением.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Бэннон заявил в пятницу на своем подкасте War Room.

"Я не собираюсь сдаваться. Это политическое заказное преступление", - отметил он. По его мнению, действия прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк нацелены на то, чтобы запугать тех, кто поддерживает проект строительства стены на американо-мексиканской границе.

"Я в этом деле надолго. Я пришел, чтобы сражаться, и буду продолжать сражаться", - обещал он.

Напомним, что 20 августа под стражу были взяты Стивен Бэннон, Брайан Колфейдж, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши.

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