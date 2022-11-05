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Экс-помощник Трампа Бэннон подал апелляцию на вынесенный ему приговор

Экс-помощник Трампа Бэннон подал апелляцию на вынесенный ему приговор Политический консультант Стивен Бэннон, являвшийся ранее старшим советником 45-го американского президента Дональда Трампа, подал в пятницу апелляцию на вынесенное в конце октября решение суда, приговорившего его к тюремному заключению на четыре месяца за
Другие страны
5 ноября 2022 г. 11:28
Экс-помощник Трампа Бэннон подал апелляцию на вынесенный ему приговор

Политический консультант Стивен Бэннон, являвшийся ранее старшим советником 45-го американского президента Дональда Трампа, подал в пятницу апелляцию на вынесенное в конце октября решение суда, приговорившего его к тюремному заключению на четыре месяца за неуважение к Конгрессу США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ поступил в базу данных апелляционного суда столичного округа Колумбия.

"Ответчик Стивен Бэннон тем самым уведомляет, что подает апелляцию в апелляционный суд столичного округа Колумбия на финальное решение о признании его виновным и вынесенный в отношении него приговор от 21 октября 2022 года", - говорится в тексте.

В соответствии с вынесенным судьей Карлом Николсом 21 октября постановлением, Бэннон обязан был выплатить еще штраф в размере 6,5 тыс. долларов. Также он был приговорен к тюремному заключению на четыре месяца.

Судья тогда подчеркивал, что приговор может быть обжалован до середины ноября до отбытия наказания. Если Бэннон не захотел бы пойти на такой шаг, то 15 ноября он сам должен бы был явиться в Федеральное бюро тюрем, откуда его отправили бы в соответствующее пенитенциарное учреждение отбывать тюремный срок. Юристы осужденного тогда заявили, что намерены подать апелляцию. Федеральная прокуратура ранее рекомендовала приговорить Бэннона к тюремному заключению на шесть месяцев и штрафу в размере 200 тыс. долларов.

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