Экс-помощник Лукашенко получил 12 лет тюрьмы за взятку

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего помощника президента по Гродненской области Сергея Ровнейко к 12 годам лишения свободы за получение взятки в крупном размере, передает Report со ссылкой на сайт Верховного суда республики.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении суда.

По данному уголовному делу также за дачу взятки осужден к двум годам лишения свободы Дмитрий Тихомолов, работавший генеральным директором СООО "Вестерн Технолоджиз". Он был и председателем Белорусской федерации бокса. Д.Тихомолов также будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Судебный процесс по данному делу проходил в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу.