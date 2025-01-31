Экс-помощник Байдена не считает неизбежной войну между США и Китаем

США и Китай конкурируют друг с другом на международной арене, однако это не означает неминуемого военного столкновения между странами.

США и Китай конкурируют друг с другом на международной арене, однако это не означает неминуемого военного столкновения между странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил Джейк Салливан, занимавший в администрации экс-президента США Джо Байдена пост помощника главы государства по национальной безопасности, в интервью Financial Times.

"США и Китай сохраняют деликатный баланс на протяжении десятилетий. Нам просто необходимо практиковать дисциплинированный подход, который позволит поддерживать этот баланс в будущем. Я не думаю, что война неизбежна", - сказал он.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон привержен политике "одного Китая", однако не будет мириться с возможными попытками Пекина военным способом воссоединиться с Тайванем.

Бывший чиновник отметил, что в настоящее время США и Китай переживают "решающее десятилетие", по итогу которого определится мировой лидер в развитии технологий искусственного интеллекта и зеленого перехода. По мнению Салливана, пока Вашингтон выигрывает эту гонку.

Говоря о программе модернизации Национально-освободительной армии Китая, он указал, что речь идет о "крупнейшем наращивании военной мощи в мирное время в истории человечества". США ответили на это созданием партнерства AUKUS с Австралией и Великобританией, добавил Салливан.