Экс-министр юстиции Франции намерена баллотироваться в президенты в 2022 году

Экс-глава Минюста Франции Кристиан Тобира официально объявила в субботу о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны, которые состоятся в апреле 2022 года.

Экс-глава минюста Франции Кристиан Тобира официально объявила в субботу о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны, которые состоятся в апреле 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я выдвигаю свою кандидатуру на выборах президента республики", - сказала она на митинге в Лионе.

В 2002 году она впервые выдвинула свою кандидатуру на выборах президента Франции от Радикальной партии левых, однако получила в первом туре лишь 2,32% голосов, причем большинство из которых - в родной Французской Гвиане. В 2007 она также планировала избираться от этой партии на должность главы государства, однако на партийном конгрессе было решено не выдвигать кандидатуру своего представителя и объединить усилия с Социалистической партией.

С 2012 года занимала должность министра юстиции в правительстве Жан-Марка Эйро (2012-2014 годы), а затем - Манюэля Вальса (2014-2016 годы).