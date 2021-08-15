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Экс-министр внутренних дел Афганистана возглавил переходное правительство

Экс-министр внутренних дел Афганистана возглавил переходное правительство Бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.
Другие страны
15 августа 2021 г. 15:07
Экс-министр внутренних дел Афганистана возглавил переходное правительство

Бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Переходное правительство возглавит бывший министр внутренних дел страны Али Ахмед Джилали. Сообщается, что президент Ашраф Гани подал в отставку.

В президентском дворце в Кабуле проходят переговоры между представителями афганской власти и "Талибаном". В Афганистане в роли посредника выступает глава Верховного Совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.

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