Экс-министр внутренних дел Афганистана возглавил переходное правительство

Бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.

Бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Переходное правительство возглавит бывший министр внутренних дел страны Али Ахмед Джилали. Сообщается, что президент Ашраф Гани подал в отставку.

В президентском дворце в Кабуле проходят переговоры между представителями афганской власти и "Талибаном". В Афганистане в роли посредника выступает глава Верховного Совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.