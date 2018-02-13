Экс-министр торговли Ирака получил 21 год тюрьмы за коррупцию

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Ираке приговорили бывшего министра торговли к 21 году тюрьмы за коррупцию, спустя несколько недель после того, как Интерпол передал его властям.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Абдель Фалах аль-Судани, который был министром торговли с 2006 по 2009 года в правительстве экс-премьера Нури аль-Малики, был приговорен к двум семилетним срокам за халатность, а также к семи дополнительным годам за неправомерные действия.

70-летний Судани, который также имеет британское гражданство, был объявлен в розыск Интерпола в июне 2014 года и арестован в международном аэропорту Бейрута в сентябре прошлого года.

25 января Интерпол передал его властям Ирака.