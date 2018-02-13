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    Экс-министр торговли Ирака получил 21 год тюрьмы за коррупцию

    70-летний Судани, который также имеет британское гражданство, был объявлен в розыск Интерпола в июне 2014 года

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Ираке приговорили бывшего министра торговли к 21 году тюрьмы за коррупцию, спустя несколько недель после того, как Интерпол передал его властям.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

    Абдель Фалах аль-Судани, который был министром торговли с 2006 по 2009 года в правительстве экс-премьера Нури аль-Малики, был приговорен к двум семилетним срокам за халатность, а также к семи дополнительным годам за неправомерные действия.

    70-летний Судани, который также имеет британское гражданство, был объявлен в розыск Интерпола в июне 2014 года и арестован в международном аэропорту Бейрута в сентябре прошлого года.

    25 января Интерпол передал его властям Ирака.

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