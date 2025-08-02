Экс-министр Сербии арестован по подозрению в многомиллионных хищениях при реконструкции желдороги

Экс-министр Сербии арестован по подозрению в многомиллионных хищениях в реконструкции желдороги

Экс-министр торговли и строительства Сербии Томислав Момирович и еще десять человек задержаны в рамках расследования о коррупции в ходе модернизации железной дороги, в том числе реконструкции вокзала в Нови-Саде, при обрушении которого погибли люди.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на сербские СМИ.

На вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года обрушился наружный навес, погибли 16 человек, что спровоцировало массовое недовольство, потрясшее страну. Один тяжелораненый в результате трагедии до сих пор находится в больнице.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, которая ведет это дело, заявила, что аресты стали "результатом работы специальной группы по расследованию финансовых потоков, связанных с проектом 'Модернизация и реконструкция венгерско-сербской железнодорожной линии на маршруте Нови-Сад-Суботица-государственная граница (Келебия)".

Помимо Момировича, среди арестованных Анита Димоски, помощница бывшего министра строительства Горана Весича, отвечавшая за железнодорожные и грузовые перевозки, и бывший директор сербской железнодорожной инфраструктуры Небойша Шурлан.

Прокуратура сообщила, что бывший министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич и еще четыре человека также находятся под следствием.

Согласно данным прокуратуры, при заключении соглашений Момирович, Весич и другие "позволили подрядчику [китайскому консорциуму] CRIC – CCCC выставить счет финансисту и инвестору на сумму 214 100 460,43 долларов США, а также выполнить дополнительные работы, по которым было принято обязательство последующей оплаты по выставлению счета в размере 64 258 060 долларов США".

Тем самым бюджету Сербии был нанесен ущерб в размере почти в 116 млн долларов США, что представляет собой разницу между принятыми финансовыми обязательствами для бюджета и договорной ценой из коммерческого соглашения.

Аресты произошли ровно через девять месяцев после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде.