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    ​Экс-министр печати РФ Лесин скончался от тупых травм головы

    Между тем обстоятельства получения данных ранений пока не сообщаются

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Причиной смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина в Вашингтоне стали тупые травмы головы.

    Как передает Report, об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление полиции столицы США.

    Также у погибшего были обнаружены "тупые травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей". Между тем обстоятельства получения данных ранений пока не сообщаются. В Москве ждут объяснений и официальных данных от Вашингтона по ходу расследования смерти Лесина.

    Бывший глава холдинга "Газпром-медиа" и российский экс-министр печати Михаил Лесин скончался шестого ноября в Вашингтоне. Ранее сообщалось, что причиной смерти экс-министра стал сердечный приступ.

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