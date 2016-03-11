​Экс-министр печати РФ Лесин скончался от тупых травм головы

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Причиной смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина в Вашингтоне стали тупые травмы головы.

Как передает Report, об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление полиции столицы США.

Также у погибшего были обнаружены "тупые травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей". Между тем обстоятельства получения данных ранений пока не сообщаются. В Москве ждут объяснений и официальных данных от Вашингтона по ходу расследования смерти Лесина.

Бывший глава холдинга "Газпром-медиа" и российский экс-министр печати Михаил Лесин скончался шестого ноября в Вашингтоне. Ранее сообщалось, что причиной смерти экс-министра стал сердечный приступ.