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    Экс-министр обороны США призвал готовиться к вторжению зеленых человечков

    СЩА и НАТО должны разработать детальный план

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Война с Россией имеет весьма вероятный сценарий и Пентагону необходимо разработать на этот случай детальный план.

    Как передает Report, об этом Бывший министр обороны США Эштон Картер сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    «Нам нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению «зеленых человечков», к примеру, в Балтию, где Россия может использовать национальные меньшинства. Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО», — заявил Картер.

    Картер согласился с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсом, который ранее заявил, что Россия готовит детальный план по разрушению британской инфраструктуры.

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