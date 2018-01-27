Экс-министр обороны США призвал готовиться к вторжению зеленых человечков

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Война с Россией имеет весьма вероятный сценарий и Пентагону необходимо разработать на этот случай детальный план.

Как передает Report, об этом Бывший министр обороны США Эштон Картер сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Нам нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению «зеленых человечков», к примеру, в Балтию, где Россия может использовать национальные меньшинства. Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО», — заявил Картер.

Картер согласился с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсом, который ранее заявил, что Россия готовит детальный план по разрушению британской инфраструктуры.