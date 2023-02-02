Экс-министр обороны Камеруна получил 30 лет тюрьмы

Бывший министр обороны Камеруна Эдгар Ален Мебе Нгоо приговорен к 30 годам тюремного заключения за хищение более $38 млн.

Бывший министр обороны Камеруна Эдгар Ален Мебе Нгоо приговорен к 30 годам тюремного заключения за хищение более $38 млн.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", такое решение вынес Специальный уголовный суд страны.

Так, супруга экс-министра Бернадетт также получила тюремный срок. Она признана виновной в хищении около $8 млн и приговорена к 10 годам заключения.

Суд арестовал имущество супругов, в которое входят 53 здания, 21 банковский счет, 39 автомобилей и более $500 тыс. наличными.

Помимо этого, виновными в хищении государственных денег были признаны соратники Нгоо - полковник Эли Мбуту и ​​бывший инспектор казначейства и советник министерства обороны Максим Леонар Мбанге. Каждый из них получил по 25 лет лишения свободы.

Еще один фигурант расследования, бывший заместитель генерального директора банка SCB Виктор Менье признан виновным в соучастии в отмывании денег и приговорен к девяти годам лишения свободы.

Нгоо и его жена отрицают вину, а их адвокат заявил, что они обжалуют приговоры в Верховном суде Камеруна.