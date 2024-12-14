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Экс-министр обороны Бразилии арестован за попытку госпереворота

Экс-министр обороны Бразилии арестован за попытку госпереворота Бывший министр обороны Бразилии Вальтер Брага Нетто был арестован по обвинению в попытке госпереворота.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 23:15
Экс-министр обороны Бразилии арестован за попытку госпереворота

Бывший министр обороны Бразилии Вальтер Брага Нетто был арестован по обвинению в попытке госпереворота.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Нетто был арестован за предполагаемое вмешательство в расследование планируемого военного переворота, в организации и финансировании которого его обвиняет федеральная полиция.

Согласно информации, Брага Нетто пытался вмешаться в полицейское расследование, стараясь получить детали показаний Мауро Сида, помощника бывшего президента Жаира Болсонары, сотрудничающего с полицией.

Отметим, что отставной генерал был руководителем аппарата Болсонары и кандидатом на должность вице-президента в его неудачном переизбрании в 2022 году.

Он обвиняется в попытке воспрепятствовать президенту Луису Инасио Лула да Силва вступить в должность, включая схему его убийства после выборов 2022 года наряду со старшими помощниками экс-президента Болсонары и бывшими военными командирами, уточняет агентство.

Федеральная полиция заявила, что выдала два ордера на обыск в связи с арестом. Обыски состоялись в резиденции Браги Нетто в Рио-де-Жанейро и здании полковника в отставке Флавио Ботельо Перегрино в Бразилиа.

Вальтер Брага Нетто отрицает всякую причастность к данному делу.

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