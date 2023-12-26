О нас

Экс-министр: Германия не справляется с интеграцией мигрантов

Экс-министр: Германия не справляется с интеграцией мигрантов Бывший министр экономики и энергетики ФРГ и экс-глава МИД Зигмар Габриэль полагает, что власти страны не справляются с интеграцией беженцев.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 18:31
Экс-министр: Германия не справляется с интеграцией мигрантов

Бывший министр экономики и энергетики ФРГ и экс-глава МИД Зигмар Габриэль полагает, что власти страны не справляются с интеграцией беженцев.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете Neue Osnabr cker Zeitung.

Габриэль полагает, что Европа неэффективно защищает свои внешние границы и во многих сферах Германии не удается интегрировать прибывших в страну мигрантов.

По его словам, именно демократические партии должны поднимать эту тему и разъяснять гражданам ситуацию.

Агентство ЕС по вопросам убежища ожидает, что по итогам года в странах Евросоюза будет зарегистрировано более 1 млн заявлений на получение убежища. Об этом сообщили газеты медиагруппы Funke со ссылкой на главу агентства Нину Грегори.

В ФРГ уже прибыло более 300 тыс. беженцев. Наибольшее число - из Сирии, Афганистана, Ирака, Ирана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32
Сдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
ФотоСдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
24 декабря 2023 г. 17:29
Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района
Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:18
Хачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ
ФотоХачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ
24 декабря 2023 г. 17:13
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе
24 декабря 2023 г. 17:02
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам
24 декабря 2023 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi