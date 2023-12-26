Экс-министр: Германия не справляется с интеграцией мигрантов

Бывший министр экономики и энергетики ФРГ и экс-глава МИД Зигмар Габриэль полагает, что власти страны не справляются с интеграцией беженцев.

Бывший министр экономики и энергетики ФРГ и экс-глава МИД Зигмар Габриэль полагает, что власти страны не справляются с интеграцией беженцев.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете Neue Osnabr cker Zeitung.

Габриэль полагает, что Европа неэффективно защищает свои внешние границы и во многих сферах Германии не удается интегрировать прибывших в страну мигрантов.

По его словам, именно демократические партии должны поднимать эту тему и разъяснять гражданам ситуацию.

Агентство ЕС по вопросам убежища ожидает, что по итогам года в странах Евросоюза будет зарегистрировано более 1 млн заявлений на получение убежища. Об этом сообщили газеты медиагруппы Funke со ссылкой на главу агентства Нину Грегори.

В ФРГ уже прибыло более 300 тыс. беженцев. Наибольшее число - из Сирии, Афганистана, Ирака, Ирана.