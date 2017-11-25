Экс-министр финансов Зимбабве предстал перед судом

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Бывший министр финансов и экономического развития Зимбабве Игнасиус Чомбо, обвиняемый в коррупции, предстал в субботу перед судом. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Это стало его первым публичным появлением после того, как на прошлой неделе он был взят под стражу военными.

В пятницу адвокат экс-министра Лавмор Мадхуку заявил, что его клиент был госпитализирован с травмами, полученными в результате избиений, которым он подвергался в период нахождения под стражей. Он также добавил, что Чомбо обвиняется в коррупции и злоупотреблении полномочиями во время его пребывания на посту министра местного самоуправления. Ранее агентство со ссылкой на родственника экс-министра сообщило, что Чомбо был передан полиции.

По данным агентства, Чомбо был соратником супруги 93-летнего экс-президента страны Роберта Мугабе Грейс. Последняя являлась основным политическим соперником бывшего первого вице-президента Эммерсона Мнангагвы, отстранение которого с занимаемого поста 6 ноября побудило военных к решительным действиям.