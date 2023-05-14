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Экс-министр финансов: Греция является банкротом

Экс-министр финансов: Греция является банкротом Бывший министр финансов Греции, лидер парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис заявил, что страна является банкротом.
Другие страны
14 мая 2023 г. 12:33
Экс-министр финансов: Греция является банкротом

Бывший министр финансов Греции, лидер парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис заявил, что страна является банкротом.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает телеканал Alpha TV.

По словам Варуфакиса, признание этого факта является политическим вопросом. Бывший министр финансов подчеркнул, что госдолг Греции, включая гарантии правительства, на 31 декабря 2022 года составил €400,275 млрд, за год он увеличился на €12 млрд.

"Страна абсолютно банкрот. Если наши облигации продаются на рынке по хорошей цене, то это потому, что у вас есть Европейский центральный банк, который подмигивает биржевым маклерам и говорит: я знаю, что вы знаете, что греческое государство банкрот, но купите их, и я покрою их для вас", - отметил политик.

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