Экс-мэр Нью-Йорка заразился коронавирусом

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье о том, что его личный адвокат 76-летний Рудольф Джулиани, ведущий судебные тяжбы по поводу предполагаемых нарушений на прошедших выборах, заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал на своей странице в Twitter

"У Руди Джулиани, который был величайшим на данный момент мэром в истории Нью-Йорка и который неустанно работает над тем, чтобы выявить нарушения на наиболее коррумпированных (по состоянию на данный момент) выборах в истории США, выявлен китайский вирус. Поправляйся скорей, Руди, мы будем продолжать работу", - написал Д.Трамп.