Экс-мэр Нью-Йорка заразился коронавирусом

Экс-мэр Нью-Йорка заразился коронавирусомДействующий президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье о том, что его личный адвокат 76-летний Рудольф Джулиани, ведущий судебные тяжбы по поводу предполагаемых нарушений на прошедших выборах, заразился коронавирусом.
Действующий президент США ДональдТрамп сообщил в воскресенье о том, что его личный адвокат 76-летний РудольфДжулиани, ведущий судебные тяжбы по поводу предполагаемых нарушений на прошедших выборах, заразился коронавирусом.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал на своей странице в Twitter
"У Руди Джулиани, который был величайшим на данный момент мэром в истории Нью-Йорка и который неустанно работает над тем, чтобы выявить нарушения на наиболее коррумпированных (по состоянию на данный момент) выборах в истории США, выявлен китайский вирус. Поправляйся скорей, Руди, мы будем продолжать работу", - написал Д.Трамп.
.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!