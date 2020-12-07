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Экс-мэр Нью-Йорка заразился коронавирусом

Экс-мэр Нью-Йорка заразился коронавирусом Действующий президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье о том, что его личный адвокат 76-летний Рудольф Джулиани, ведущий судебные тяжбы по поводу предполагаемых нарушений на прошедших выборах, заразился коронавирусом.
Другие страны
7 декабря 2020 г. 03:22
Экс-мэр Нью-Йорка заразился коронавирусом
Рудольф Джулиани

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье о том, что его личный адвокат 76-летний Рудольф Джулиани, ведущий судебные тяжбы по поводу предполагаемых нарушений на прошедших выборах, заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал на своей странице в Twitter

"У Руди Джулиани, который был величайшим на данный момент мэром в истории Нью-Йорка и который неустанно работает над тем, чтобы выявить нарушения на наиболее коррумпированных (по состоянию на данный момент) выборах в истории США, выявлен китайский вирус. Поправляйся скорей, Руди, мы будем продолжать работу", - написал Д.Трамп.

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