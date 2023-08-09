Экс-лидер повстанцев Нигера создал движение за восстановление власти президента

Экс-лидер повстанцев Нигера Рисса Аг Була создал политическое движение "Совет сопротивления во имя Республики" для восстановления власти президента Мохамеда Базума.

Экс-лидер повстанцев Нигера Рисса Аг Була создал политическое движение "Совет сопротивления во имя Республики" для восстановления власти президента Мохамеда Базума.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, движение направлено на "поддержание международных усилий по восстановлению конституционного порядка в Нигере".

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Базума. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран.