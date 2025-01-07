Экс-лидер французской партии Жан-Мари Ле Пен умер

Экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет.

Экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика.

Он находился в медицинском учреждении в коммуне Гарш (департамент О-де-Сен), куда его доставили несколько недель назад.

Жан-Мари Ле Пен возглавлял партию в период 1972-2011 годы.

Отметим, что его дочь Марин Ле Пен, которая в настоящее время возглавляет парламентскую фракцию "Нацобъединения", в день его смерти находилась с визитом на Майотте, где попала в морскую аварию во время поездки.