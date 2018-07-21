Экс-короля Испании подозревают в коррупции

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Суд в Испании инициировал расследование по делу о коррупции, в котором фигурирует король Хуан Карлос I, занимавший престол с ноября 1975 по июнь 2014 года.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, днем ранее на судебное слушание был вызван бывший офицер полиции Жозе Мануэл Вильярехо.

В качестве вещественных доказательств в этом деле присутствуют аудиозаписи предполагаемого разговора между Вильярехо, еще одним мужчиной, а также женщиной, близко знакомой с экс-королем. На записях она обвиняет Хуана Карлоса I в коррупции и отмывании денег.

За свои услуги Хуан Карлос I незаконно получал вознаграждение в несколько десятков миллионов евро, утверждает женский голос. Участие подставного лица позволило монарху выполнять операции с деньгами и активами в тайне от налоговых органов. Женщина утверждает, что именно она была подставной персоной.