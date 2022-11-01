Экс-командующий США: Полная деоккупация Украины наступит до лета 2023 года

Несмотря на замедленный темп контрнаступления ВСУ разных участках фронта, полная деоккупация Украины может осуществиться до лета 2023 года.

Несмотря на достаточно медленный темп контрнаступления ВСУ на разных участках фронта, полная деоккупация Украины может осуществиться до лета 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил экс-командующий армии США Бен Ходжес.

"Украина восстановит суверенитет над всей своей территорией, конечно же, включая Крым. Я ожидаю, что это произойдет к лету следующего года. Но еще перед этим, до конца этого года, ВСУ отбросят российскую армию к линии, на которой те находились в феврале. А потом начнут рассматривать необходимые шаги для подготовки к освобождению Крыма", - сказал Б.Ходжес.

По словам генерала, зимой ВС Украины будут в более благоприятных условиях по сравнению с российскими войсками, так как боевые действия будут проходить на родной для них территории. Помимо этого украинцам сыграет на руку их высокая мотивация и помощь западных партнеров, добавив, что для более быстрого освобождения своих территорий Украина нуждается в танках.

Генерал подчеркнул, что 50 стран единогласно стремятся предоставить Украине боевые возможности, в которых она на данный момент нуждается.

"Это включает зимнюю униформу и оборудование. В то время как российская система снабжения истощена, сейчас они посылают на передовую людей, которые не готовы, не обучены и не дисциплинированы. Это лишь добавит им больше трудностей", - отметил он.