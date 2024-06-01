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Экс-командующего ВМС США в Европе и Африке задержали по обвинению во взяточничестве

Экс-командующего ВМС США в Европе и Африке задержали по обвинению во взяточничестве Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке и экс-глава командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе адмирал Роберт Берк задержан по обвинению во взяточничестве.
Другие страны
1 июня 2024 г. 06:06
Экс-командующего ВМС США в Европе и Африке задержали по обвинению во взяточничестве

Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке и экс-глава командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе адмирал Роберт Берк задержан по обвинению во взяточничестве.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

Из документа следует, что адмирал ВМС США в отставке и два предпринимателя задержаны 31 мая по уголовным обвинениям, связанным с их ролью в коррупционной схеме в рамках государственного контракта. В случае признания виновным Берку грозит до 30 лет тюремного заключения, двум его предполагаемым пособникам - до 20 лет тюрьмы.

В Минюсте США пояснили, что двое проходящих по делу предпринимателей из Нью-Йорка возглавляли компанию, которая на контрактной основе в период с августа 2018 года по июль 2019 года проводила "пилотную программу подготовки рабочей силы" ВМС США, в конце 2019 года контракт с ней был разорван.

Несмотря на указание не контактировать с Берком, предприниматели в июле 2021 года якобы попытались "возобновить рабочие связи компании с ВМС". На одной из встреч с Берком они якобы договорились, что тот "воспользуется служебным положением", чтобы повлиять на свое руководство и обеспечить этой фирме выполнение услуг по контракту с ВМС в обмен на дальнейшее трудоустройство в ней.

В заявлении утверждается, что в декабре 2021 года Берк поручил своим подчиненным выделить компании $355 тыс. по контракту на подготовку персонала в Италии и Испании. Впоследствии он также якобы предпринял еще одну неудачную попытку поручить фирме выполнение услуг по контракту с ВМС США.

В документе также отмечается, что в октябре 2022 года Берк начал работать в указанной компании, а его годовой оклад составил $500 тыс.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da admiral rüşvət ittihamı ilə saxlanılıb

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