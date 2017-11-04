Экс-кандидата в президенты Кыргызстана обвинили в розжиге национальной розни

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Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура (ГП) Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении главы парламентской фракции "Республика - Ата-Журт", экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова, передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан.

По результатам проверки установлено, что 28 сентября в ходе предвыборной агитации кандидат на должность президента Бабанов встретился с жителями микрорайона "Амир Тимур" ("Он-Адыр") в Оше, преимущественно узбекской национальности. В ходе выступления О. Бабанов с целью получения голосов узбекской части населения выразил мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению.

Указанные публичные высказывания Бабанова содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти.

Уголовное дело возбуждено по статьям о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и о возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды Уголовного кодекса Кыргызстана.