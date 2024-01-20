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Экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах

Экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, поддержал кандидатуру бывшего американского лидера Дональда Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом.
Другие страны
20 января 2024 г. 06:46
Экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах

Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, поддержал кандидатуру бывшего американского лидера Дональда Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом.

Как передает Report, об этом он заявил во время выступления с участием Трампа в столице Нью-Гэмпшира городе Конкорд.

"Нам нужен президент, который сегодня же закроет нашу южную границу. Нам нужен президент, который объединит нашу страну. Нам нужен Дональд Трамп", - сказал Скотт.

Сенатор добавил, что США нужен президент, который покончит с преступностью на улицах и восстановит верховенство закона.

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