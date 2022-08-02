Экс-кандидат на пост британского премьера поддержала Трасс в предвыборной борьбе

Замминистра торговли Великобритании Пенни Мордонт, боровшаяся за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, в понедельник поддержала главу МИД Лиз Трасс в предвыборной гонке после отставки Бориса Джонсона.

Замминистра торговли Великобритании Пенни Мордонт, боровшаяся за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, в понедельник поддержала главу МИД Лиз Трасс в предвыборной гонке после отставки Бориса Джонсона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Мордонт сказала на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере.

"Лиз показала, что будет защищать свободу дома и за рубежом. Она готова делать все для того, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Вот почему я верю, что вместе с ней мы сможем реализовать программу (консерваторов) на благо общества и выиграть на избирательных участках", - сказала она.