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Экс-канцлеру Австрии грозит три года тюрьмы за дачу ложных показаний

Экс-канцлеру Австрии грозит три года тюрьмы за дачу ложных показаний Экс-канцлеру Австрии и бывшему председателю Австрийской народной партии Себастьяну Курцу грозит до трех лет лишения свободы по обвинению в даче ложных показаний.
Другие страны
18 августа 2023 г. 15:36
Экс-канцлеру Австрии грозит три года тюрьмы за дачу ложных показаний

Экс-канцлеру Австрии и бывшему председателю Австрийской народной партии Себастьяну Курцу грозит до трех лет лишения свободы по обвинению в даче ложных показаний.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила австрийская прокуратура по вопросам экономики и коррупции.

"Себастьян Курц и Бернхард Бонелли… обвиняются в даче ложных показаний в качестве ответчиков в Следственном комитете Национального совета… в частности, в связи с допросом о создании госхолдинга ÖBAG (ее задача заключалась в управлении инвестициями) и составе правления и наблюдательного совета этой компании", - говорится в релизе ведомства.

Курц в пятницу в своем аккаунте в соцсети "X" написал, что от журналистов ему стало известно о готовящемся уголовном преследовании.

"Нас не удивляет, что прокуратура решила возбудить уголовное дело, несмотря на оправдательные показания 30 свидетелей. Обвинения являются ложными, и мы с нетерпением ждем, когда же наконец откроется правда и в суде будет доказана их необоснованность", - отметил он.

Местные СМИ сообщают, что судебные слушания по делу ожидаются в октябре.

В октябре 2021 года Курц ушел в отставку с поста канцлера Австрии на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре заявил об окончательном уходе из политики. Его преемником стал Карл Нехаммер.

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