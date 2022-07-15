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Экс-канцлера Германии Шредера хотят исключить из партии

Экс-канцлера Германии Шредера хотят исключить из партии Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая возглавляет коалиционное правительство страны, в четверг начала официальное обсуждение возможного исключения бывшего канцлера Герхарда Шредера из партии. Причиной стали его тесные связи с президентом
Другие страны
15 июля 2022 г. 05:57
Экс-канцлера Германии Шредера хотят исключить из партии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая возглавляет коалиционное правительство страны, в четверг начала официальное обсуждение возможного исключения бывшего канцлера Герхарда Шредера из партии. Причиной стали его тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает DW.

Судебное разбирательство открыло отделение партии в западном городе Ганновер, но решение арбитражной комиссии, вероятно, займет несколько недель.

Представитель местной партии Кристоф Маттерн заявил, что они получили 17 ходатайств против членства Шредера.

По словам высокопоставленного члена партии Томаса Кучати, Шредер "решил, что его финансовая и личная зависимость от Путина важнее, чем его приверженность СДПГ или наследие его канцлерства"

Отмечается, что Шредер также сможет обжаловать любое решение против него.

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