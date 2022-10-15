Экс-канцлер Австрии выпустил мемуары «Поговорим о политике»

Новая книга экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца и автора «Кроны» Конни Бишофбергера «Давайте поговорим о политике» будет доступна с сегодняшнего дня.

Новая книга экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца и автора «Кроны» Конни Бишофбергера «Давайте поговорим о политике» будет доступна с сегодняшнего дня.

Как передает Report, об этом сообщают австрийские СМИ.

Книга, рассказанная от первого лица, была создана в результате 24 разговоров между Бишофбергером и Курцем в период с 6 марта по 18 августа этого года.

В книге описываются детали его политческой деятельности в роли канцлера Австрии. Также Курц посвятил отдельную главу экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель. Бывший президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин рассматриваются в одной главе, как и президент России Владимир Путин, которого Курц описывает как «очень крутого, дисциплинированного, всегда хорошо подготовленного».