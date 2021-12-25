Экс-канцлер Австрии поедет работать в США

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в конце января поедет работать на частную компанию в США.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в конце января поедет работать на частную компанию в США.

Об этом передает Repоrt со ссылкой на ТАСС.

Курц подписал рабочий контракт с одной из частных фирм еще перед католическим Рождеством. Экс-глава австрийского правительства будет работать в сфере инвестиций. Его будущий годовой доход оценивается в 500 тыс. евро. Название компании не уточняется.

Большую часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.

2 декабря Курц объявил об уходе из политики. В октябре он покинул пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.