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Экс-канцлер Австрии поедет работать в США

Экс-канцлер Австрии поедет работать в США Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в конце января поедет работать на частную компанию в США.
Другие страны
25 декабря 2021 г. 14:38
Экс-канцлер Австрии поедет работать в США

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в конце января поедет работать на частную компанию в США.

Об этом передает Repоrt со ссылкой на ТАСС.

Курц подписал рабочий контракт с одной из частных фирм еще перед католическим Рождеством. Экс-глава австрийского правительства будет работать в сфере инвестиций. Его будущий годовой доход оценивается в 500 тыс. евро. Название компании не уточняется.

Большую часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.

2 декабря Курц объявил об уходе из политики. В октябре он покинул пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

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