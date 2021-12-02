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Экс-канцлер Австрии объявил об уходе из политики

Экс-канцлер Австрии объявил об уходе из политики Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявит в ближайшее время о сложении с себя полномочий председателя Австрийской народной партии (АНП) и полном уходе из национальной политики.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 13:01
Экс-канцлер Австрии объявил об уходе из политики

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявит в ближайшее время о сложении с себя полномочий председателя Австрийской народной партии (АНП) и полном уходе из национальной политики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на него сообщила в четверг газета Kronen Zeitung.

По информации издания, Курц принял такое решение после рождения сына. Лидером АНП должен стать министр внутренних дел Карл Нехаммер.

Партия уже сообщила, что Курц сделает официальное заявление в течение нескольких часов.

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