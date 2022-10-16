Экс-канцлер Австрии: ЕС должен настаивать на мирных переговорах по Украине

Евросоюз должен предпринять все усилия, чтобы конфликт в Украине был урегулирован дипломатическим путем.

Евросоюз должен предпринять все усилия, чтобы конфликт в Украине был урегулирован дипломатическим путем.

Как передает Report , об этом бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью газете BILD.

"Все справедливо хотят, чтобы Украина победила. Но проигрыш — не вариант для президента РФ Владимира Путина", - сказал Курц.

Бывший глава правительства Австрии добавил, что на фоне ядерной угрозы Европейский союз должен настаивать на переговорах, так как сейчас самым главным является прекращение кровопролития и поиск мирного решения за переговорами, что пресечет тотальную эскалацию на континенте.