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Экс-канцлер Австрии: ЕС должен настаивать на мирных переговорах по Украине

Экс-канцлер Австрии: ЕС должен настаивать на мирных переговорах по Украине Евросоюз должен предпринять все усилия, чтобы конфликт в Украине был урегулирован дипломатическим путем.
Другие страны
16 октября 2022 г. 22:47
Экс-канцлер Австрии: ЕС должен настаивать на мирных переговорах по Украине

Евросоюз должен предпринять все усилия, чтобы конфликт в Украине был урегулирован дипломатическим путем.

Как передает Report, об этом бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью газете BILD.

"Все справедливо хотят, чтобы Украина победила. Но проигрыш — не вариант для президента РФ Владимира Путина", - сказал Курц.

Бывший глава правительства Австрии добавил, что на фоне ядерной угрозы Европейский союз должен настаивать на переговорах, так как сейчас самым главным является прекращение кровопролития и поиск мирного решения за переговорами, что пресечет тотальную эскалацию на континенте.

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