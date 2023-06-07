Экс-губернатор Нью-Джерси выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США

Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи принял решение участвовать в выборах президента США в 2024 году от Республиканской партии.

Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи принял решение участвовать в выборах президента США в 2024 году от Республиканской партии.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что политик объявил о своей кандидатуре 6 июня, в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Хэмпшир.

"Я не могу гарантировать успех в том, что я собираюсь сделать. Но я гарантирую вам, что в конце концов у вас не останется сомнений в том, кто я такой, чего я стою и заслуживаю ли я этого", - сказал Кристи в своей речи.