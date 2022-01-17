Экс-госсоветнику Мьянмы грозит 164 лет тюрьмы

Отстраненному от управления страной государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи грозит до 164 лет тюремного заключения, после того, как военные предъявили ей пять новых обвинений в коррупции.

Отстраненному от управления страной государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи грозит до 164 лет тюремного заключения, после того, как военные предъявили ей пять новых обвинений в коррупции.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету The Irrawaddy.

По ее данным, новые обвинения, предъявленные 14 января, связаны с арендой и покупкой вертолета для использования правительством Аун Сан Су Чжи для борьбы со стихийными бедствиями и других нужд. Каждое обвинение в коррупции влечет за собой до 15 лет лишения свободы. Аналогичные пять обвинений также были выдвинуты против президента Вин Мьина.

В начале декабря 2021 года Аун Сан Су Чжи была приговорена к двум годам тюремного заключения за разжигание вражды против армии и нарушение правил, связанных с профилактикой коронавируса. 10 января текущего года суд в Мьянме приговорил бывшего госсоветника еще к четырем годам лишения свободы. Ранее ей предъявили ряд других обвинений, в частности в нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в коррупции.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год и смещении ее руководства. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, в ходе которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против свержения гражданского правительства.