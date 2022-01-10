Экс-госсоветника Мьянмы приговорили четырем годам тюрьмы

Суд в Мьянме приговорил бывшего госсоветника республики Аун Сан Су Чжи к четырем годам лишения свободы.

Суд в Мьянме приговорил бывшего госсоветника республики Аун Сан Су Чжи к четырем годам лишения свободы.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Приговор был вынесен в рамках части судебного процесса, по итогам которого ей грозит несколько десятков лет тюремного заключения. Среди прочего ее обвиняют в хранении нелицензированных раций и устройств для глушения сигнала.

Вынесение очередного приговора должно было состояться 27 декабря 2021 года, но было отложено по неуточненным причинам.

В начале декабря Аун Сан Су Чжи была приговорена к двум годам лишения свободы по обвинению в разжигании вражды против армии и нарушении правил, связанных с профилактикой коронавируса. Ранее ей также предъявили ряд других обвинений, в частности в нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в коррупции. В совокупности 76-летней Аун Сан Су Чжи грозит порядка 100 лет тюрьмы. Она отвергает все обвинения.