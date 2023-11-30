Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.

Напомним, что действие 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", которая запрещала оказывать какую-либо помощь Азербайджану, была приостановлена в январе 2002 года благодаря значимому влиянию Генри Киссинджера, Лоуренса Иглбергера и Брента Скоукрофта на президента США республиканца Джорджа Буша.

В 2002-2006 годах Джордж Буш продлил приостановление действия указанной поправки.