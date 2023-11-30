О нас

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 06:05
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.

Напомним, что действие 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", которая запрещала оказывать какую-либо помощь Азербайджану, была приостановлена в январе 2002 года благодаря значимому влиянию Генри Киссинджера, Лоуренса Иглбергера и Брента Скоукрофта на президента США республиканца Джорджа Буша.

В 2002-2006 годах Джордж Буш продлил приостановление действия указанной поправки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kissincer 100 yaşında vəfat edib

Другие новости из категории

Разведспутник Северной Кореи заснял американские базы в Калифорнии и Японии
Разведспутник Северной Кореи заснял американские базы в Калифорнии и Японии
30 ноября 2023 г. 06:41
СМИ: Израиль освободил 30 палестинцев в рамках договора о перемирии
СМИ: Израиль освободил 30 палестинцев в рамках договора о перемирии
30 ноября 2023 г. 05:37
КНДР отвергает возможность возобновления диалога с США
КНДР отвергает возможность возобновления диалога с США
30 ноября 2023 г. 05:24
На юге Доминиканы в ДТП погибли девять человек
На юге Доминиканы в ДТП погибли девять человек
30 ноября 2023 г. 04:50
Минобороны Бразилии усилило охрану северной границы
Минобороны Бразилии усилило охрану северной границы
30 ноября 2023 г. 04:16
Ученые создали препарат со стволовыми клетками для лечения травмы спинного мозга
Ученые создали препарат со стволовыми клетками для лечения травмы спинного мозга
30 ноября 2023 г. 03:42
Контактная группа по ситуации в секторе Газа провела обсуждения в Нью-Йорке
Контактная группа по ситуации в секторе Газа провела обсуждения в Нью-Йорке
30 ноября 2023 г. 03:08
Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложниц в секторе Газа
Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложниц в секторе Газа
30 ноября 2023 г. 02:39
Глава Минфина ФРГ оценил дефицит госбюджета на 2024 год в €17 млрд
Глава Минфина ФРГ оценил дефицит госбюджета на 2024 год в €17 млрд
30 ноября 2023 г. 01:55
В Словакии с 1 января начнет действовать министерство туризма и спорта
В Словакии с 1 января начнет действовать министерство туризма и спорта
30 ноября 2023 г. 01:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi